На Дону археологи обнаружили погребения I века нашей эры

В Ростовской области археологи обнаружили захоронение I века нашей эры. Об этом сообщило Государственное автономное учреждение культуры «Донское наследие». Здесь уточнили, что найденный участок относится к объекту археологического наследия «Некрополь городища Танаис».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что древний некрополь обнаружили во время работ на водоразделе, которые проводились в Мясниковском районе. Археологические изыскания проводились в рамках проекта строительства водовода из дельты Дона к ДНР.

«Наиболее яркая серия погребений первой половины I века нашей эры отличается специфической обрядовой традицией — умершие покоились в деревянных гробовищах, изготовленных в виде лодок», — говорится в релизе ГАУК «Донское наследие».

Здесь добавили, что найденные предметы отражают развитое ремесленное производство и торговые связи того времени. Например, флакон-унгвентарий мог использоваться для хранения масел, а краснолаковая чаша, скорее всего, была праздничным сосудом.

Ефим Мартов