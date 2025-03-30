В городах Чувашии в 2025 году планируют модернизировать 87 км сетей ЖКХ

В городах и городских округах Чувашии планируется реконструкция и замена 62,3 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также 24,6 км сетей холодного водоснабжения. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики.

Работы проведут в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.

Наибольшее количество тепловых сетей планируется заменить в Алатыре — 21,4 км, где в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается модернизация теплового хозяйства. В Чебоксарах и Новочебоксарске в рамках концессионных соглашений с ПАО «Т Плюс» планируется замена 12,7 км и 4,8 км тепловых сетей соответственно.

Влас Северин