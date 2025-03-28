Главные новости к утру 28 марта

Президент Владимир Путин предложил обсудить введение на Украине внешнего управления под эгидой ООН и нескольких стран, чтобы провести там выборы. Он назвал гражданские органы власти на Украине нелегитимными. Господин Путин рассказал, что армия России освободила 70% территории ДНР и 99% территории ЛНР.

В России резко вырос спрос на мясные консервы. За год объем их натуральных продаж в рознице увеличился на 18,5% на фоне падения спроса на продукцию из рыбы, следует из подсчетов «Нильсен» (есть у «Ъ»).

Командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Михаил Гудков назначен на пост заместителя главнокомандующего ВМФ России. Генштаб утвердил программу реорганизации морской пехоты, в рамках которой планируется постепенно из бригад создавать дивизии.

Как стало известно «Ъ», в сети дискаунтеров «Светофор» за два последних года выявили рекордные 34 млн нарушений. Речь идет, в частности, о продаже просроченной молочной продукции, неучтенных бутылок с питьевой водой и пивом.

Второй раунд консультаций России и США по Украине может состояться в Эр-Рияде в середине апреля, сообщил источник ТАСС. Точная дата встречи пока неизвестна. Как прошел первый раунд

По данным «Ъ», суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в казну 100% долей стратегической группы нефтесервисных компаний «Борец». Ведомство утверждало, что компаниями в нарушение законодательства владеют иностранцы, среди которых экс-акционер ЮКОСа Леонид Невзлин (признан иностранным агентом).

Отдельные банки по итогам февраля нарастили портфель потребительских кредитов. По оценке «Ъ», у 11 кредитных организаций он превысил 1 млрд руб.

Добыча газа в феврале снизилась на 11,3% относительно аналогичного уровня прошлого года, до 57,2 млрд куб. м, узнал «Ъ». Февральские темпы снижения добычи оказались выше январских, когда показатель сократился на 3% год к году.

Как выяснил «Ъ», от десяти до 13 лет строгого режима за похищение человека, вымогательство, мошенничество и незаконное лишение свободы получили пятеро участников преступной группы. По версии суда, с их помощью находящийся в розыске бывший топ-менеджер Центробанка Дмитрий Рубинов хотел завладеть фирмой, куда из принадлежавшего ему банка «Таатта» вывели 2,5 млрд руб.