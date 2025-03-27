Доли «Борца» вернули России

Как стало известно “Ъ”, Арбитражный суд Калининградской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в казну 100% долей стратегической группы нефтесервисных компаний «Борец». По просьбе представителя надзорного ведомства, решение суда приведено к немедленному исполнению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Невзлин (признан иноагентом)

Фото: Oleg Nikishin / Getty Images Леонид Невзлин (признан иноагентом)

Фото: Oleg Nikishin / Getty Images

Как ранее писал “Ъ”, свое обращение в суд заместитель генпрокурора Игорь Ткачев мотивировал тем, что компаниями, выпускающими оборудование, которое применяется при добыче более 80% нефти в России, в нарушение законодательства владеют иностранцы, среди которых экс-акционер ЮКОСа иноагент Леонид Невзлин.

Проведенная Генпрокуратурой проверка выявила факты незаконного нахождения стратегических предприятий группы нефтесервисных компаний «Борец» под иностранным контролем.

В иске речь шла о более чем полутора десятках компаний, расположенных в Калининградской, Московской, Белгородской и Курганской областях, Москве, Пермском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Казахстане.

Производимые холдингом погружные электродвигатели, газосепараторы и станции управления используются на нефтяных месторождениях не только в России, но и в США, Канаде, Бразилии, Египте, Кувейте и Казахстане.

При этом оказалось, что ГК «Борец», имеющая стратегическое значение для страны, находится под контролем подданного Великобритании Марка Шабада, гражданина Швеции Григория Штульберга и израильтянина Леонида Невзлина (признан иностранным агентом в России).

Последний уже более 20 лет проживает в Израиле. Он дважды был осужден в России заочно. Так, Мосгорсуд 1 августа 2008 года приговорил бывшего вице-президента ЮКОСа к пожизненному лишению свободы за организацию 11 убийств и покушений, а также хищения и неуплату налогов. А 24 июня 2013 года Симоновский суд Москвы добавил экс-совладельцу ЮКОСа к пожизненному сроку еще шесть лет за хищение 38% акций ВНК стоимостью свыше 3,6 млрд руб.

Леонид Невзлин (признан иностранным агентом) — бывший деловой партнер экс-главы национализированной государством нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом). Последний отсидел в общей сложности более десяти лет за финансовые махинации и хищения и был помилован президентом в декабре 2013 года, после чего его выслали из России.

В иске прокуратуры говорилось, что проведенные в 2023 году сделки по изменению структуры владения ГК «Борец» с кипрской на российскую лишь позволили создать «видимость» осуществления ответчиками деятельности в российской юрисдикции. Вместе с тем Росфинмониторинг и ФНС России зафиксировали факты вывода за границу в 2024 году финансовых активов стратегических предприятий ГК «Борец» на сумму более 2 млрд руб.

Мария Локотецкая