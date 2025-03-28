ТАСС: второй раунд консультаций РФ и США может пройти в середине апреля

Второй раунд российско-американских консультаций по Украине может состояться в Эр-Рияде в середине апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Предполагаемая дата встречи неизвестна.

«Технические консультации между Россией и США продолжатся, хотя организационные вопросы, связанные с проведением следующего раунда переговоров, еще не обсуждались»,— уточнил собеседник агентства.

24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США по урегулированию военного конфликта на Украине. Встречу назвали «техническими консультациями», однако разговор представителей двух стран в итоге стал самым долгим с начала конфликта — он продлился 12 часов. По его итогам стороны, в частности, договорились обеспечивать безопасное судоходство на Черном море.

Подробности — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».