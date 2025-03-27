Врио губернатора Свердловской области Паслер попрощался с жителями Оренбуржья

Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер поблагодарил жителей Оренбургской области за «огромный опыт» и поддержку, полученные им за шесть лет руководства регионом. Господин Паслер обратился к оренбужрцам в своем Telegram-канале. «Нам удалось перезапустить экономику региона, сохранить многие предприятия и привлечь в область крупных инвесторов. Мы создали выгодные условия для партнерских отношений с регионом, реализовали масштабные проекты в разных сферах»,— отметил экс-губернатор.

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Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Денис Паслер добавил, что Оренбургская область «достойно справилась» с пандемией covid-19, проведением специальной военной операцией (СВО) и паводком 2024 года, ущерб от которого для инфраструктуры региона превысил 40 млрд руб. «Во всех сложных ситуациях я убеждался, что оренбургский характер — это мощь. Это стойкость, уверенность, инициативность, умение отстаивать свое мнение и высочайшая работоспособность. Оренбуржцы — отличная команда, и я горжусь, что был ее частью»,— сказал он.

Господин Паслер заверил, что председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Евгений Солнцев, который был назначен врио губернатора Оренбургской области, продолжит работу по «всем важным направлениям».

Денис Паслер получил предложение от президента Владимира Путина стать врио губернатора Свердловской области вечером в среду, 26 марта. Действующий на тот момент глава региона Евгений Куйвашев, который проработал на руководящем посту 12 лет, оставил должность по собственному желанию. Господин Путин принял отставку господина Куйвашева.

По словам председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, досрочные выборы губернатора Свердловской области запланированы на сентябрь — они пройдут в Единый день голосования.

Подробнее о назначении Дениса Паслера — в материале «Хочу попросить вернуться в родные для вас места».

Василий Алексеев