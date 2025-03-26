Главные новости за 26 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении депутатов петербургского Заксобрания. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ордена Дружбы, в частности, удостоены зампред городского парламента Николай Бондаренко и председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Юрий Авдеев.

Владельцем торгового центра «Адмирал» на Малой Морской улице, 4-1, стало акционерное общество «Независимая финансовая группа». Соответствующие данные можно найти на сайте Росреестра. Продавцом выступила компания «Петро Мир», которую связывают с миллиардером Михаилом Мирилашвили. Стоимость сделки не раскрывается.

Компания «Коржов» (входит в ГК «Корнеев Групп») откроет ресторан на месте собственной пекарни на Большом проспекте Петроградской стороны, 90, сообщил «Ъ-СПб» гендиректор компании Иван Корнеев. Ранее в городе было переоборудовано под формат ресторана кафе на Парфеновской улице. В этом году, новые заведения откроются и в Москве. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Депутаты петербургского парламента окончательно утвердили проект федеральной инициативы об обязательном маркировании питомцев и их регистрации в единой системе, в которой будут собраны данные о домашних животных и их владельцах. Теперь документ отправится на рассмотрение в Госдуму.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик "Консоль"» из Архангельска переоформило на себя два разрешения на строительство, выданные на застройку 1,8 га на территории бывшего мясокомбината «Самсон» в Петербурге. Действие документов продлили до мая 2028 года. Согласно оценке специалистов, стоимость земли могла составить 2,5 млрд рублей.

Петроградский районный суд приостановил деятельность бара «Свобода» на 60 суток в связи с многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 26 марта. Предприятием, расположенным в доме 6/17 по улице Полозова, владеет ООО «Рюмка».

Петербургский парламент одобрил в первом чтении обращение к министру транспорта РФ Роману Старовойту с предложением запретить гражданам на электровелосипедах передвигаться по тротуарам. В первую очередь речь идет о сотрудниках служб доставки. Новые ограничения Законодательное собрание предлагает закрепить в Правилах дорожного движения (ПДД).

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко согласовал кандидатуру Олега Ромадова для назначения руководителем Фонда капитального ремонта Ленобласти. Об этом сообщили 26 марта в пресс-службе правительства 47-го региона. В разные годы господин Ромадов был главой Приозерска, руководил комитетом Госжилнадзора, Центром энергосбережения и повышения энергоэффективности.

С первых чисел апреля до первой декады июня Троицкий мост в центре Петербурга будет полностью закрыт для личного автотранспорта из-за совмещения ремонта дорожного покрытия и трамвайных путей. Как сообщили в городском комитете по транспорту, это должно позволить завершить работы на четыре месяца раньше и сократить сроки до 2,5 месяцев.

Увеличение случаев абортов в Санкт-Петербурге заинтересовало уполномоченного по правам человека Светлану Агапитову. Омбудсмен планирует изучить работу медучреждений. Госпожа Агапитова представила отчет по работе в Законодательном собрании. Согласно ее данным, лишь 7% абортов были проведены по медицинским показаниям.

Подрядчиком первого этапа работ по капитальному ремонту федеральной трассы «Магистральная» в Ленинградской области стала компания АО «ВАД». Дорожники отремонтируют участок автодороги за 271,1 млн рублей, следует из данных на сайте госзакупок. Согласно техзаданию, работы по капремонту участка бывшей «бетонки» с 247-го по 270-й км, соединяющего автодороги А-181 «Скандинавия», А-121 «Сортавала» и Р-21 «Кола», необходимо выполнить с мая 2025 по август 2026 года.

Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объединили. Об этом городское управление ведомства сообщило в Telegram-канале 26 марта. С этого дня оно называется Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Петербургу и Ленобласти.

В рекомендуемый к просмотру школьниками список Минпросвещения РФ вошли около 50 кино- и мультипликационных фильмов, снятых в разные годы в Ленинграде — Петербурге. «Ъ-СПб» изучил перечень, опубликованный 26 марта пресс-службой ведомства. Подробнее — на нашем сайте.