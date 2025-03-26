Управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти объединили

Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объединили. Об этом городское управление ведомства сообщило в Telegram-канале 26 марта. С этого дня оно называется Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Руководить им будет Наталья Башкетова, ранее возглавлявшая петербургское управление Роспотребнадзора. Об объединении ведомств в один орган в декабре 2024 года заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что суд приостановил деятельность бара «Свобода» на 60 суток за антисанитарию. В ходе визита проверяющие нашли еще 17 литров обезличенной алкогольной продукции, а в курином филе — бактерии сальмонеллы.

Андрей Маркелов