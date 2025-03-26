ЗакС Петербурга обратится в Госдуму с предложением вести реестр домашних животных

Депутаты петербургского парламента окончательно утвердили проект федеральной инициативы об обязательном маркировании питомцев и их регистрации в единой системе, в которой будут собраны данные о домашних животных и их владельцах. Теперь документ отправится на рассмотрение в Госдуму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Внести изменения авторы идеи предлагают в ФЗ «Об ответственном обращении с животными» и в закон РФ «О ветеринарии». По мнению парламентариев, реестр поможет найти пропавшего питомца, а также предотвратить рост числа бездомных животных.

В первом чтении инициативу рассмотрели в ЗакСе в начале февраля. Тогда депутаты заметили большое количество недоработок в законопроекте. Например, руководитель фракции «Яблоко» Александр Шишлов отмечал, что под понятие «домашние животные», которое используется в законопроекте, попадают «и хомячки, и черепашки, вплоть до аквариумных рыбок». Авторы инициативы же утверждали, что речь идет прежде всего о собаках.

Ко второму чтению депутаты всех фракций подготовили комплексную поправку в законопроект. «Мы предложили конкретизировать положения закона, в частности, указали, что реестр относится не ко всем домашним животным, а только к отдельным видам, перечень которых утвердит правительство РФ»,— рассказал об изменениях Александр Шишлов. Документ с учетом поправки парламент одобрил единогласно.

Ранее петербургский ЗакС раскритиковал инициативу Госдумы об эвтаназии бездомных животных, проживающих в приютах. По мнению депутата Дениса Четырбока («Единая Россия»), решать проблему бродячих животных нужно другим путем: созданием и развитием инфраструктуры — городских приютов, совершенствования системы отлова и стерилизации, увеличением числа бесплатных вакцин в городских ветстанциях.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Кошки и собаки поссорили людей».

Надежда Ярмула