«ВАД» отремонтирует 23 км трассы «Магистральная» в Ленобласти за 271 млн рублей

Подрядчиком первого этапа работ по капитальному ремонту федеральной трассы «Магистральная» в Ленинградской области стала компания АО «ВАД». Дорожники отремонтируют участок автодороги за 271,1 млн рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как уточнили «Ъ-СПб» в компании «ВАД», первый этап включает в себя работы по обследованию местности на наличие взрывоопасных предметов, расчистке полосы отвода от леса и кустарника, переустройству инженерных коммуникаций, а также шумозащитные мероприятия. В настоящий момент подрядчик уже приступил к разработке рабочей документации, добавили в компании.

Согласно техзаданию, работы по капремонту участка бывшей «бетонки» с 247-го по 270-й км, соединяющего автодороги А-181 «Скандинавия», А-121 «Сортавала» и Р-21 «Кола», необходимо выполнить с мая 2025 по август 2026 года.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что объем выполненных компанией «ВАД» работ на Южной широтной магистрали (ЮШМ) в Петербурге составляет 40%. В свою очередь, путепровод в створе Петербургского шоссе, который является одним самых технологически сложных участков трассы, готов на 60%.

Андрей Цедрик