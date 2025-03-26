«Коржов» движется в ресторанный сегмент

Компания «Коржов» (входит в ГК «Корнеев Групп») откроет ресторан на месте собственной пекарни на Большом проспекте Петроградской стороны, 90, сообщил «Ъ-СПб» гендиректор компании Иван Корнеев. Ранее в городе было переоборудовано под формат ресторана кафе на Парфеновской улице. В этом году, новые заведения откроются и в Москве. В столице, по словам руководства сети, планируется открыть до 60 заведений (включая и заведения приобретенной сети «Пуд хлеба»). Сейчас сеть насчитывает 27 кафе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: korjov.com Фото: korjov.com

Запуск первого ресторана «Коржов» в Москве находится на этапе разработки дизайн-проекта, отмечает Иван Корнеев. При этом пекарню на Большом проспекте П. С. уже начали переоборудовать под ресторан. Рабочие меняют интерьер площадки и вносят корректировки в меню, чтобы преобразовать ее в ресторан формата на каждый день. За основу концепта взят проект, которые реализован в ресторане «Коржов» на Парфеновской улице, 12. Объем инвестиций в запуск московских ресторанов составит от 25 до 30 млн рублей, для Петербурга их размер не уточняется.

Сейчас «Коржов» насчитывает 27 заведений, из которых одно работает в Казани, а остальные расположены в Петербурге и Ленобласти. В планах открыть до 60 площадок в Москве, а в Северной столице предполагается запустить три новых ресторана весной-летом этого года. Как отмечает ресторатор, дополнительно «Коржов» рассматривает возможность реновации некоторых действующих локаций.

Первая пекарня сети «Коржов» была открыта в Петербурге в 2013 году, а через десять лет компания приобрела сеть пекарен «Пуд хлеба». Выручка ООО «Альфа Трейд» (юрлицо ГК «Корнеев Групп») за 2023 год составила 172,3 млн рублей, а чистая прибыль — 11,7 млн рублей, следует из данных системы «Контур Фокус».

В проектах двух столиц есть различия. В Петербурге средний чек будет составлять 1 тыс. рублей, а в Москве он будет выше из-за высокой покупательской способности.

Гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров предполагает, что идея окажется эффективной при условии конкурентного сервиса относительно других участников рынка. К примеру, полного обслуживания клиентов официантами — в отличие от «Теремка», где частично реализуется формат to go.

Стефания Барченкова