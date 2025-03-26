Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении депутатов петербургского Заксобрания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер ЗакСа Александр Бельский. Ордном дружбы наградили зампреда городского парламента Николая Бондаренко и председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Юрия Авдеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Медали ордена за «Заслуги перед отечеством» II степени получили зампред постоянной комиссии по экологии и природопользованию Андрей Горшечников, председатель постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Ирина Иванова, зампред ЗакСа Павел Иткин, зампред бюджетно-финансового комитета Павел Крупник, председатель районной комиссии Заксобрания Олег Милюта и председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды Александр Ходосок.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что временно исполняющей обязанности главы администрации Приморского района Санкт-Петербурга назначена Елена Красильникова. Она заменила на посту Алексея Никонорова, который скончался на 52-м году жизни после тяжелой болезни.

Андрей Маркелов