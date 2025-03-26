Суд приостановил деятельность бара «Свобода» на 60 суток за антисанитарию

Петроградский районный суд приостановил деятельность бара «Свобода» на 60 суток в связи с многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 26 марта. Предприятием, расположенным в доме 6/17 по улице Полозова, владеет ООО «Рюмка».

Проверка в общепит пришла 21 февраля. На момент осмотра у работников не было медицинских книжек, не была представлена технологическая документация с обоснованием сроков годности и условий хранения готовой кулинарной продукции и полуфабрикатов.

Согласно меню, в баре готовили и продавали алкогольные настойки. Все они реализовывались с нарушением требований к оформлению техногических карт, документы, подтверждающие сохранение качества и безопасности продукции, отсутствовали. Также в ходе визита проверяющие нашли еще 17 литров обезличенной алкогольной продукции, а в курином филе — бактерии сальмонеллы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в петербургском Заксобрании утвердили итоговый вариант законопроекта, который ограничит продажу алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Андрей Маркелов