Из-за роста числа абортов в женские консультации в Петербурге придут с проверкой

Увеличение случаев абортов в Санкт-Петербурге заинтересовало уполномоченного по правам человека Светлану Агапитову. Омбудсмен планирует изучить работу медучреждений.

Госпожа Агапитова представила отчет по работе в Законодательном собрании. Согласно ее данным, лишь 7% абортов были проведены по медицинским показаниям. Насколько выросло количество случаев прерывания беременности, омбудсмен не уточнила. Статистика комитета по здравоохранению не учитывает услуги частных клиник.

Светлана Агапитова заявила, что аппарат омбудсмена в 2025 году намерен ознакомиться с работой женских консультаций. Она добавила, что вопрос о предоставлении статистик по абортам в клиниках давно обсуждается.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в петербургском парламенте рассмотрят законопроект о наказании за склонение к аборту.

Татьяна Титаева