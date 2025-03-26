Деньги есть — Чишмы сидим

По итогам четырех конкурсов администрация Чишминского района заключила контракты с уфимскими компаниями «Билд», «Дортрансстрой» и «Геострой» на общую сумму 927 млн руб. В рамках проекта «Агродеревня» для сотрудников ГК «Таврос» «Геострой» возведет 100 жилых домов, а «Билд» и «Дортрансстрой» проведут инженерные коммуникации и дороги. Большую часть расходов взял на себя федеральный бюджет, треть вложений поступит от заказчика. Эксперты положительно отзываются о проекте, отмечая поддержку федерального бюджета для развития сельской территории.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Жилой комплекс в селе Еремеево Чишминского района построит уфимская компания «Геострой». По данным сайта госзакупок, застройщик предложил возвести 100 индивидуальных жилых домов за 618 млн руб. Две другие уфимские компании — «Дортрансстрой» и «Билд» — проложат дороги, газопровод и электросети.

Как сообщал «Ъ-Уфа», инициатором проекта стала группа компаний «Таврос», прошлой осенью анонсировавшая строительство «Агродеревни» для работников, занятых на предприятиях холдинга, расположенных недалеко от Еремеево — птицефабрики «Башкирская» и Чишминского сахарного завода. Все работы по строительству поселка должны завершиться к ноябрю 2026 года. Дома перейдут в собственность районной администрации, которая будет сдавать жилье в аренду работникам «Тавроса».

Близость активов и транспортная доступность как раз и предопределили выбор Еремеево в качестве площадки для «Агродеревни». В холдинге выражали надежду, что строительство жилья позволит закрыть до 98% вакансий.

Судя по вакансиям, размещенным на сайте «Тавроса», для работы в Башкирии холдинг ищет агрономов, механиков, ветврачей, водителей, трактористов, операторов, инженеров, зоотехников и других специалистов. В общей сложности открыто более 50 вакансий, включая ИТР. Средний уровень зарплаты, указано на сайте, составляет около 60 тыс. руб.

Чишминская районная администрация добилась включения «Агродеревни» в программу комплексного развития сельских территорий (КРСТ). Это, в свою очередь, позволило получить федеральное финансирование на сумму 556 млн руб. Общая стоимость проекта должна составить 927,1 млн руб., из которых около 308,9 млн руб. взял на себя «Таврос» в лице дочерней компании «Эко-ривьера». Остальные расходы лягут на республиканский и районный бюджеты.

В середине февраля были объявлены конкурсы на четыре подряда — строительство жилых домов, сетей газоснабжения, электросетей и освещение, дорог и тротуаров. Победители конкурсов должны были определиться к 12 марта, однако по требованию УФАС подведение итогов пришлось отложить из-за жалоб на действия организаторов торгов. Претензии конкурсантов были отклонены.

По условиям контракта, «Геострой» должен будет построить одноэтажные дома площадью 72 кв. м из кирпича и газобетона. Согласно эскизам, выполненным фирмой «Энтазис», дома будут состоять из двух спален, тамбура, коридора, кухни с гостиной, санузла, кладовки и индивидуального теплового пункта.

«Билд», получивший два контракта на общую сумму 67,5 млн руб., будет отвечать за строительство газораспределительных пунктов и газопровода и подключение к ним домов. Кроме того, в его обязанности входит прокладка электросетей и монтаж наружного освещения.

«Дортрансстрой» получит за строительство подъездных и внутриплощадочных дорог и тротуаров 241,7 млн руб.

В администрации Чишминского района рассказали, что работы должны начаться в скором времени с наступлением благоприятных погодных условий. По словам заместителя главы администрации по строительству Азата Гайнуллина, в муниципалитете надеются, что федеральное участие в проекте увеличит привлекательность района как для инвестиций, так и для местных жителей. Кроме того, заверил господин Гайнуллин, строительство жилья — первый этап проекта, за которым должно последовать возведение социальной инфраструктуры: школы и детского сада.

По мнению экономиста Всеволода Спивка, проект можно назвать эффективным с учетом того, что дома строятся для работников уже функционирующего предприятия. «Если в республику идут федеральные средства, а остальное финансируется за счет инвестиций частных компаний — это можно только приветствовать»,— сказал он «Ъ-Уфа».

В то же время господин Спивак считает, что развитие именно сельских территорий республики не должно становиться самоцелью регионального руководства: «Нужно иметь в виду, что уровень доходов в сельском хозяйстве традиционно ниже, чем в тех отраслях, которые обычно развиваются в городах, что характерно не только для России, но, с оговорками, и для всего мира. Поэтому упор на развитие сельского хозяйства и, как следствие, сельской местности скорее укореняет такую структуру экономики, которая не позволяет достичь высокого уровня жизни населения».

Идэль Гумеров