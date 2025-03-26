OpenAI добавила бесплатную функцию генерации точных изображений в ChatGPT

Компания OpenAI интегрировала в ChatGPT новую функцию 4o Image Generation, которая позволяет создавать более точные изображения с учетом сложных инструкций. Функция доступна бесплатно, с лимитом три изображения в день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Генерация основана на GPT-4o и поддерживает корректное взаимодействие объектов, а также качественную отрисовку текстов. Изображения теперь создаются поэтапно, что делает их более точными. Нововведение улучшает работу с текстовыми элементами и устраняет искажения.

Ранее OpenAI призвала США запретить использование ИИ-моделей китайской DeepSeek и сообщила, что частое использование ChatGPT может усилить чувство одиночества. Также компания представила нейросеть для создания художественной прозы и планирует добавить генератор видео Sora в ChatGPT.

Евгений Федуненко