Частое использование ChatGPT может усилить чувство одиночества

Активное взаимодействие с чат-ботами наподобие ChatGPT может привести к повышенному чувству одиночества и снижению уровня социализации. Об этом говорится в совместной работе OpenAI и Массачусетского технологического института.

В рамках исследования почти 1 тыс. участников в течение месяца ежедневно общались с ChatGPT в текстовом или голосовом формате не менее пяти минут. Результаты показали, что пользователи, склонные к эмоциональной привязанности и высокому доверию к чат-боту, чаще сообщали о повышенном чувстве одиночества и зависимости от ChatGPT. Исследование также показало, что лишь небольшая часть пользователей использовала чат-бот для эмоционально окрашенного общения.

Ранее OpenAI призвала США запретить использование ИИ-моделей китайской DeepSeek. Также компания представила нейросеть для создания художественной прозы и планирует добавить генератор видео Sora в ChatGPT.

Евгений Федуненко