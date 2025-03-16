OpenAI призывает США запретить использование ИИ-моделей китайской DeepSeek

Американская компания OpenAI обратилась к властям США с предложением запретить использование языковых моделей китайской компании DeepSeek на территории страны. По мнению OpenAI, модели DeepSeek соответствуют требованиям китайских властей к обработке пользовательских данных, что может представлять угрозу безопасности США.

Предложение OpenAI было направлено в рамках обсуждения «Плана действий в сфере ИИ», который должен стать национальной инициативой США в области искусственного интеллекта. Компания считает, что запрет на использование моделей DeepSeek и других компаний из недружественных стран позволит сохранить конфиденциальность данных и устранить риски, связанные с безопасностью, в том числе связанные с кражей интеллектуальной собственности.

Ранее OpenAI заподозрила DeepSeek в использовании своих языковых моделей для обучения китайских аналогов. Тем не менее глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания не собирается судиться с DeepSeek.

Евгений Федуненко