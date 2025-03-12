OpenAI представила нейросеть для создания художественной прозы

Компания OpenAI разработала новую языковую модель, способную создавать художественные тексты на уровне профессиональных писателей. Алгоритм демонстрирует впечатляющее владение стилем, композицией и образностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В ходе тестирования искусственный интеллект показал умение выстраивать сложные сюжеты и развивать характеры персонажей. Разработчики утверждают, что модель обучена на обширном корпусе литературы и может генерировать произведения в разных жанрах, однако лучше всего ей удаются фантастические рассказы. В OpenAI отмечают, что их цель не заменить авторов, а предоставить им новый инструмент для вдохновения и работы.

Ранее OpenAI анонсировала появление генератора видео Sora в ChatGPT. Также компания научила ChatGPT глубокому анализу источников в интернете и представила планы по выпуску моделей GPT-4.5 и GPT-5.

Евгений Федуненко