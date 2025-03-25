Главные новости за 25 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В первом часу ночи 25 марта на Соборной улице в Гатчине загорелось здание продуктового рынка. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Ленобласти, площадь возгорания составила 900 кв. м. Полностью ликвидировать последствия возгорания удалось лишь к утру. Пожар тушили 25 спасателей и девять единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.

Рейсы автобусов Lux Express из Петербурга в Эстонию, следующих через пограничный пункт Нарва-1, отменят с 30 апреля. По словам гендиректора АО «Евролайнс» Натальи Арефьевой, ограничения будут действовать до 2 мая. Чтобы добраться до Таллина, она порекомендовала воспользоваться прямым рейсом через пограничный пункт Шумилкино — Лухамаа. На время закрытия погранпункта в Нарве автобусы планируют ежедневно отправлять через Псковскую область.

В Петербурге перешли ко второму этапу профилактических мероприятий среди водителей электровелосипедов. Полиция изъяла за нарушения более 160 таких транспортных средств. За первый день Госавтоинспекция проверила почти 200 водителей. Полицейские установили, что на некоторых электровелосипедах отсутствовали педали, а мощность аккумуляторной батареи превышала 1000 Вт.

При проверке на объекте культурного наследия регионального значения «Дача Строгановых» выявили дефекты. В связи с этим требуется провести реставрацию здания. Контрольные мероприятия провели сотрудники прокуратуры и комитета по охране памятников (КГИОП). На фасаде дома и внутри обнаружили многочисленные трещины. В адрес владельца объекта — компании АО «Росразмещение» — внесено представление.

Три тысячи человек планируют отправить на военную службу в Петербурге в весенний призыв, который начнется 1 апреля. Соответствующие данные 25 марта на заседании городского правительства привел военный комиссар Марат Урмансов. Это на 500 человек больше, чем в 2024 году. По словам господина Урмансова, в мегаполисе насчитывается 24 тыс. граждан призывного возраста.

Врио главы администрации Приморского района Петербурга назначена Елена Красильникова. На изменения контактной информации на сайте районной администрации 25 марта обратил внимание «Ъ-СПб». До недавнего времени госпожа Красильникова занимала пост заместителя главы администрации и отвечала за решение вопросов жилищной политики, районного хозяйства, ЖКХ и благоустройства.

Проект по благоустройству площади Балтийского вокзала утвердили в Петербурге 25 марта. Соответствующий ордер на проведение работ выдала государственная административно-техническая инспекция. На территории нового общественного пространства появятся квадратные скамейки-пуфы, которые будут препятствовать парковке на тротуаре со стороны Митрофаньевского шоссе.

В Петербурге собираются увековечить военнослужащих, выполняющих боевые задачи в ходе спецоперации на Украине. О проекте рассказал спикер городского Заксобрания Александр Бельский. В частности, планируется установить ростовую скульптуру воина с ребенком на руках. Пьедесталом для композиции послужит шар из керамических цветов. Где конкретно появится этот памятник, господин Бельский не уточнил.

Поликлинику для взрослых с женской консультацией построят на Северном проспекте в Петербурге за 5,1 млрд рублей. Закупку по поиску подрядчика разместили 25 марта. Заказчик в лице СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» ожидает, что медучреждение высотой 4-5 этажей будет способно обслуживать 1000 посещений в смену. Полностью возведение поликлиники должны завершить осенью 2027 года.

Игорь Павловский покинул должность главного редактора издания «Деловой Петербург». Во вторник, 25 марта, он попрощался с коллективом. Сам господин Павловский подтвердил «Ъ-СПб» свой уход с должности по собственному желанию. Он уточнил, что продолжит карьеру не в Петербурге. Всеми подробностями бывший главред пообещал поделиться позднее. По данным «Ъ-СПб», врио главного редактора «ДП» назначен Андрей Жуков, до того занимавший пост заместителя.

На мероприятия и меры по поддержке в целях повышения рождаемости в Санкт-Петербурге до 2036 года направят 848 млн рублей. Эту сумму сформируют средства из бюджета города и федеральной казны. Программу по повышению рождаемости утвердили в ходе заседания правительства Петербурга. О том, сколько денежных средств на нее будет выделено, заявила глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова.

Президент РФ Владимир Путин вручил премию солистке Мариинского театра Ренате Шакировой. Церемония прошла в рамках встречи главы государства с молодыми деятелями культуры в Екатерининском зале Кремля в День работника культуры 25 марта. Глава государства назвал мастерство госпожи Шакировой «воплощением в танце яркого артистического таланта и традиций прославленной петербургской балетной школы».

Футболисты петербургского «Зенита» активно поучаствовали в разгроме сборной Замбии. Товарищеский матч с командой этой африканской страны состоялся в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев поля. Хет-трик в составе национальной сборной сделал полузащитник сине-бело-голубых Максим Глушенков. При этом в одном моменте ему ассистировал одноклубник Андрей Мостовой, а в другом — воспитанник Академии ФК «Зенит», ныне выступающий за «Ростов», защитник Илья Вахания.