«Формально подходить нельзя»: в Петербурге хотят установить памятник воину СВО

В Петербурге собираются увековечить военнослужащих, выполняющих боевые задачи в ходе спецоперации на Украине. О проекте в своем Telegram-канале рассказал председатель городского Заксобрания Александр Бельский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект памятника военнослужащим — участникам СВО в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Бельский / Telegram-канал Проект памятника военнослужащим — участникам СВО в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Бельский / Telegram-канал

«Вместе с губернатором Александром Бегловым мы уже прорабатываем идею увековечивания славы Гвардейского Ленинградского полка. Как именно, еще предстоит решить. Но абсолютно точно понятно, что формально подходить к вопросу нельзя»,— заявил господин Бельский.

Спикер ЗакСа отметил, что в Петербурге планируется установить ростовую скульптуру воина с ребенком на руках. Пьедесталом для композиции послужит шар из керамических цветов. Руководить работой будет художница, автор проекта по созданию коллективной монументальной живописи и скульптуры «Рисуем вместе» Валерия Лошак.

При этом Александр Бельский отметил, что для изготовления тысячи бутонов потребуются усилия простых петербуржцев. Для этого с 31 марта представители творческой группы будут еженедельно выезжать в районы, «чтобы к осени свой вклад в общее дело могли внести все желающие». Где конкретно планируется установить памятник, парламентарий не уточнил.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Саду Милосердия в Калининском районе Петербурга установят монумент в память о погибших из-за пандемии COVID-19.

Андрей Цедрик