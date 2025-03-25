Хет-трик Глушенкова помог сборной России с разгромным счетом обыграть Замбию

Футболисты петербургского «Зенита» активно поучаствовали в разгроме сборной Замбии. Товарищеский матч с командой этой африканской страны состоялся 25 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев поля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Товарищеский матч по футболу между сборными командами России и Замбии на стадионе "ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина". Игрок сборной Замбии Клейтус Чама (слева) и игрок сборной России Максим Глушенков (справа) во время матча.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Товарищеский матч по футболу между сборными командами России и Замбии на стадионе "ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина". Игрок сборной Замбии Клейтус Чама (слева) и игрок сборной России Максим Глушенков (справа) во время матча.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Первый гол в этой встрече уже на 8-й минуте забил игрок сине-бело-голубых Максим Глушенков. Второй мяч на 44-й минуте провел воспитанник Академии ФК «Зенит», ныне выступающий за «Ростов», защитник Илья Вахания. В начале второго тайма с его же передачи Глушенков сделал дубль, а на 58-й минуте оформил хет-трик. Ассистировал Максиму при этом еще один зенитовец Андрей Мостовой. Пятый гол в матче на счету полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Напомним, изначально предполагалось, что российскую сборную на матч с Замбией в качестве капитана выведет игрок «Зенита» Андрей Мостовой, однако капитанская повязка в итоге оказалась в этот раз на рукаве Антона Миранчука.

После перерыва на матчи сборных уже в эти выходные продолжится чемпионат Российской премьер-лиги. Петербургский «Зенит» в рамках 22-го тура РПЛ сыграет дома против казанского «Рубина». Игра пройдет на «Газпром Арене» в воскресенье, 30 марта.

Андрей Цедрик