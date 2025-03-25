Сильный пожар тушили на продуктовом рынке в Гатчине

В первом часу ночи на Соборной улице в Гатчине загорелось здание продуктового рынка, сообщает ГУ МЧС РФ по Ленобласти. Площадь возгорания составила 900 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар на продуктовом рынке, расположенном на Соборной улице в Гатчине

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти Пожар на продуктовом рынке, расположенном на Соборной улице в Гатчине

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти

Очевидцы запечатлели густой дым, валящий из под крыши здания. Полностью локализовать пламя удалось к 03:20 усилиями девяти единиц техники и 25 спасателей. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время ведется проливка рынка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что утром 25 марта пожар в доме 90-4 по набережной реки Фонтанки унес жизнь мужчины. Возгорание случилось в подвале капитально-ремонтируемого здания. На тушение огня потребовался час.

Андрей Маркелов