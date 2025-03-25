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Сильный пожар тушили на продуктовом рынке в Гатчине

В первом часу ночи на Соборной улице в Гатчине загорелось здание продуктового рынка, сообщает ГУ МЧС РФ по Ленобласти. Площадь возгорания составила 900 кв. м.

Пожар на продуктовом рынке, расположенном на Соборной улице в Гатчине

Пожар на продуктовом рынке, расположенном на Соборной улице в Гатчине

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти

Пожар на продуктовом рынке, расположенном на Соборной улице в Гатчине

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти

Очевидцы запечатлели густой дым, валящий из под крыши здания. Полностью локализовать пламя удалось к 03:20 усилиями девяти единиц техники и 25 спасателей. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время ведется проливка рынка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что утром 25 марта пожар в доме 90-4 по набережной реки Фонтанки унес жизнь мужчины. Возгорание случилось в подвале капитально-ремонтируемого здания. На тушение огня потребовался час.

Андрей Маркелов

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