Прокуратура Петербурга потребовала восстановить Дачу Строгановых

При проверке на объекте культурного наследия регионального значения «Дача Строгановых» выявлены дефекты. В связи с этим требуется провести реставрацию дома, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Контрольные мероприятия сотрудники надзорного органа провели совместно со специалистами комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП). На фасаде дома и внутри обнаружили многочисленные трещины, поэтому требуется ремонт. К тому же вблизи находится свалка строительного мусора.

Объект принадлежит АО «Росразмещение». В адрес компании внесли представление с требованием восстановить состояние дома и убрать отходы.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что ГАТИ привлечет компании к ответственности за трубы и котлованы на Невском проспекте.

Татьяна Титаева