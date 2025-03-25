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Главный редактор «Делового Петербурга» Павловский покинул свою должность

Игорь Павловский покинул должность главного редактора издания «Деловой Петербург». Во вторник, 25 марта, он попрощался с коллективом.

Фото: Игорь Павловский / соцсети

Фото: Игорь Павловский / соцсети

Сам господин Павловский подтвердил «Ъ-СПб» свой уход с должности по собственному желанию. Он уточнил, что продолжит карьеру не в Петербурге. Всеми подробностями бывший главред пообещал поделиться позднее.

По данным «Ъ-СПб», врио главного редактора «ДП» назначен Андрей Жуков, до того занимавший пост заместителя.

Игорь Павловский родился в 1973 году в Кингисеппе Ленинградской области. Окончил Северо-Западную Академию Государственной службы факультет государственного и муниципального управления. Начал работать в журналистике в 2001 году, когда пришел во вновь созданное информационное агентство «Росбалт». В 2003 году возглавил пресс-службу губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко. Позднее работал директором и шеф-редактором Северо-Западной редакции ИА «REGNUM-Балтика». С 2010 по 2012 год занимал должность директора по внешним связям ОАО «Компания Усть-Луга». В 2012 году стал заместителем главного редактора ИА «REGNUM». В 2020 году возглавил DP.RU. Является членом правления Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России.

Напомним, ранее стало известно, что бывший генеральный директор и главный редактор «Ъ» Владимир Желонкин официально занял должность замминистра просвещения РФ.

Андрей Цедрик

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