Около трех тысяч человек пополнят ряды ВС РФ в весенний призыв в Петербурге

Три тысячи человек планируют отправить на военную службу в Петербурге в весенний призыв, который начнется 1 апреля. Соответствующие данные 25 марта на заседании городского правительства привел военный комиссар Марат Урмансов. Это на 500 человек больше, чем в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

По словам господина Урмансова, в мегаполисе насчитывается 24 тыс. граждан призывного возраста. Служить молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет отправят не только в режимные и учебные воинские части, но и научные подразделения. Речь идет о судостроительном заводе на Адмиралтейских верфях и Бронетанковом ремонтном заводе.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в рамках весеннего призыва 2024 года в армию отправились 2,6 тыс. человек. Три тысячи были освобождены от службы, около 15 тыс. петербуржцев получили отсрочку.

Андрей Маркелов