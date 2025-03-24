Недалеко идущие выводы

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление кредитора Экопромбанка Арсения Грищенко к Агентству по страхованию вкладов о взыскании средств в конкурсную массу должника. Ранее было установлено, что АСВ вовремя не оспорило сделки бенефициара банка Петра Кондрашева и членов его семьи, которые перед отзывом лицензии у кредитной организации вывели с ее счетов более 82 млн руб. Теперь эту сумму агентство должно будет вернуть в конкурсную массу Экопромбанка. Интересно, что на ее часть сможет претендовать и господин Кондрашев, который является кредитором банка. Эксперты отмечают, что если Петр Кондрашев не был исключен решением суда из состава кредиторов, то отказ в выплатах ему будет неправомерен.



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С заявлением к агентству по страхованию вкладов о взыскании ущерба кредитор Экопромбанка Арсений Грищенко обратился в прошлом году. Это произошло после решения апелляционного суда 5 февраля 2024 года, удовлетворившего требования кредитора о признании незаконным бездействия агентства, которое выразилось в неподаче заявления об оспаривании ряда сделок в рамках банкротства Экопромбанка. В частности, речь идет об операциях, которые в 2014 году совершили бывший акционер «Сильвинита» Петр Кондрашев, его жена Людмила и сын Егор. К примеру, 31 января 2014 года господин Кондрашев перевел 1,6 млн евро со своего счета в Экопромбанке на счет в другой кредитной организации. За день до этого его родственники перевели в другие банки более 6,7 млн руб.

Со второй половины 2013 года Петр Кондрашев являлся лицом, контролирующим Экопромбанк. Поэтому суд постановил, что одномоментный вывод им денежных средств явно свидетельствует о том, что семья Кондрашевых обладала инсайдерской информацией, недоступной иным клиентам банка, и воспользовалась ею, чтобы спасти денежные средства. По мнению апелляции, такое поведение АСВ должно было оценить как недобросовестное и направленное на причинение вреда другим вкладчикам. При этом агентство получило информацию о контроле Петра Кондрашева еще в 2016 году и должно было подать иски о признании недействительными этих сделок до 2019 года, но не сделало этого.

Стоит отметить, что господин Грищенко пытался признать бездействие агентства незаконным по сделкам на общую сумму свыше 253 млн руб., но в апелляции «устояли» только требования, касающиеся операций со средствами семьи Кондрашевых.

В новом заявлении, уже о взыскании с агентства по страхованию вкладов ущерба в размере свыше 82,124 млн руб., кредитор ссылался в том числе и на вступившее в силу решение об апелляции. Представители АСВ с требованиями не согласились и настаивали на пропуске трехлетнего срока исковой давности. Кроме того, они указывали: удовлетворение требований приведет к тому, что денежные средства в конкурсную массу Экопромбанка фактически будут выплачены из бюджета, поскольку АСВ является госкорпорацией. К тому же ответчик считает, что спорные сделки не нанесли вреда кредиторам банка.

Арсений Грищенко на это отвечал, что вопрос о сроках давности уже решен в постановлении апелляции в феврале прошлого года. В частности, апелляция указала, что о сделках он узнал только в конце 2021 года, когда сведения о них появились в заявлении АСВ о привлечении господина Кондрашева к субсидиарной ответственности. Кредитор оспаривал также и довод ответчика о выплатах средств в конкурсную массу из бюджета. Так, расходы АСВ согласно законодательству финансируются из средств фонда обязательного страхования, подконтрольного агентству. Фонд, в свою очередь, формируется из взносов, которые осуществляются банками из других источников, в том числе из вкладов. Кроме того, истец указал, что вывод средств уменьшил конкурсную массу банка, а значит, нарушил права кредиторов.

В итоге Арбитражный суд Пермского края требования Арсения Грищенко к агентству удовлетворил. После вступления решения в законную силу АСВ должно передать спорную сумму в конкурсную массу банка. Знакомый с ситуацией источник отмечает, что после вступления решения в силу возникнет довольно интересная ситуация. «Дело в том, что Петр Кондрашев и его родственники являются кредиторами Экопром­банка. Таким образом, они вместе с другими кредиторами тоже получат деньги АСВ»,— уточнил собеседник.

Юрист Equal Legal Partners Анастасия Ларюкова говорит, что, поскольку ранее суд отказался привлекать господина Кондрашева к субсидиарной ответственности, то он имеет право на пропорциональное распределение средств в свою пользу. «Закон о банкротстве или же судебная практика не содержат запрета такого распределения из конкурсной массы в пользу контролирующих должника лиц,— поясняет эксперт.— Если суды в рамках дела о банкротстве Экопромбанка не усмотрели в требовании господина Кондрашева к должнику признаков корпоративного характера или компенсационного финансирования, а также не признали недействительной сделку, которая и послужила основанием для возникновения долга, отказ в погашении такого требования будет являться неправомерным и может стать основанием для соответствующей жалобы».

Говоря о «вредности» спорных сделок Петра Кондрашева и его родственников, арбитражный управляющий Татьяна Пугачева указывает, что для признания подобных операций недействительными необходимо доказать в том числе, что на момент совершения этих сделок должник уже отвечал критериям неплатежеспособности или недостаточности имущества или сделка совершена в пользу заинтересованного лица. Кроме того, необходимо доказать осведомленность контрагента сделки в том, что она причиняет вред. «В случае аффилированности стороны такая осведомленность предполагается»,— считает госпожа Пугачева.

Дмитрий Астахов