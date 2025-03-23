Уиткофф: США могут прибегнуть к военным действиями для сдерживания Ирана

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф сказал, что Соединенные Штаты стремятся к мирному урегулированию кризиса в отношениях с Ираном. Но это не означает, что Америка не сможет применить военную силу в случае необходимости, заявил господин Уиткофф в интервью Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

Он добавил, что президент США Дональд Трамп намерен не допустить создания Исламской Республикой ядерного оружия. «Нам не надо разрешать все вопросы военным путем, но это не означает, что если нас подведут к определенной черте, мы не прибегнем к боевым действиям, мы это сделаем при определенных обстоятельствах»,— передает слова Стивена Уиткоффа Reuters.

Ситуация приближается к «критической точке», но Иран все еще может отказаться от своей программы. «Вот наш сигнал Ирану: давайте сядем и посмотрим, сможем ли мы посредством диалога, посредством дипломатии прийти к нужному результату... Если нет, то альтернатива не очень хорошая»,— заявил спецпредставитель президента США.

Ранее Axios сообщал, что Дональд Трамп установил для Ирана срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в свою очередь заявлял, что единственная причина отсутствия у Исламской Республики ядерного арсенала — это добровольный отказ страны от такого вооружения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мир с Ираном остался на бумаге».