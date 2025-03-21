Главные новости за 21 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

ГБУК ЛО «Музейное агентство» завершило торги по продаже усадьбы «Утешение» в Кингисеппском районе Ленобласти. Стоимость объекта выросла за время проведения аукциона с 4 тыс. до 10 млн рублей, следует из карточки лота в системе ГИС «Торги». Однако процесс заключения договора был приостановлен из-за жалобы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Полиция в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков), провела рейд по местам компактного проживания цыган. Сотрудники правопорядка проверили около десятка адресов в городе Тосно, поселках Красный Бор и Ульяновка, садоводстве «Торфяник». В отдел доставили десять мужчин в возрасте от 24 до 68 лет. В ходе обысков обнаружены неустановленные вещества и травматический пистолет с патронами.

Число иностранных граждан, состоящих на регистрационном учете в Санкт-Петербурге, снизилось на 60%. Их насчитывается около 210 тыс. человек, сообщил вице-губернатор города Игорь Потапенко. По итогам 2024 года Петербург покинули порядка 11,5 тыс. мигрантов. За год вынесли свыше 13 тыс. постановлений о запрете нахождения на территории РФ, отметил чиновник.

На сайте Заксобрания появился проект постановления об обращении к министру транспорта РФ Роману Старовойту с предложением ограничить движение электровелосипедов на тротуарах. Депутаты предлагают установить, что по тротуару или пешеходной дорожке могут передвигаться граждане старше 14 лет на велосипедах, приводимых в движение исключительно мускульной силой. К тому же скорость движения не должна превышать 10 км/ч.

Во ходе рейда на Апраксином дворе демонтировали 31 незаконный торговый объект и вручили повестки 33 резидентам, получившим гражданство РФ и не вставшим на воинский учет. Было изъято более 1000 блоков контрафактных сигарет и других товаров на общую сумму около 5 млн рублей, шесть автомобилей и один прицеп. Также силовики выявили 25 нелегальных мигрантов. Фотокорреспондент «Ъ-СПб» запечатлел, как выглядит после рейда Апраксин двор.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти с просьбой изъять для госнужд два земельных участка площадью 122 кв. м и 1,97 тыс. кв. м, расположенные на Лахтинском проспекте, 2, корп. 4А и принадлежащие компании АО «Синергия». Предположительно, данная территория потребуется Смольному для строительства на этом участке трассы М-32 с дополнительным выездом из Лахты и подъездом к «Лахта Центру».

Петербургская актриса театра и кино Паулина Андреева объявила о разводе с режиссером Федором Бондарчуком. «Мы никогда не были парой, которая допускает людей в свою семью. Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться»,— говорится в совместном заявлении экс-супругов в соцсетях. Госпожа Андреева и господин Бондарчук добавили, что они «остаются благодарны друг другу и сохранят теплые чувства».

В рамках банкротства ООО «Евробизнес» арбитражный управляющий выставил на торги долю в собственности на земельный участок площадью 2,8 тыс. кв. м и пять помещений общей площадью 860 кв. м в торговом центре на проспект Энгельса, 138, к1, лит. А. Начальная цена — 180 млн. рублей. Прием заявок продлится до 18 апреля, следует из реестра сведений о банкротстве.

Суд признал черных риелторов в лице Никамагомеда Каранаева, Расила Мамедризаева и Дмитрия Блохина виновными в совершении убийств двух мужчин и женщины в 2004 и 2005 годах, сообщили в ГСУ СК России. По версии следствия, Каранаев не позднее мая 2004 года организовал ОПГ, которая похищала, а затем жестоко расправлялась с малоимущими гражданами в Петербурге и Ленобласти. Это делалось для того, чтобы получить жилплощадь погибших.

В порту Приморска арестован нефтетанкер Cindy (ходит под флагом Островов Кука), повредивший причал в результате навала на него 15 марта. Соответствующие меры на судно по ходатайству ООО «Приморский торговый порт» (ПТП) были наложены Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленобласти. Предварительный размер ущерба оценивается в сумму более 587 млн рублей.

Публициста и советского диссидента Александра Скобова (признан Минюстом РФ иностранным агентом) приговорили к 16 годам лишения свободы. 67-летнего писателя признали виновным в оправдании терроризма и участии в «Форуме свободной России», признанном в РФ нежелательной организацией. Сам он не надеется выйти на свободу и заявляет, что спровоцировал свою посадку как политический жест. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Рукопись стихотворения Александра Блока «Ловлю дрожащие, хладеющие руки…» 1915 года продали на аукционе за 1,8 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте аукционного дома «Литфонд». Также за 460 тыс. рублей был продан сборник стихов «Заумники» с цветным коллажем, предположительно выполненным поэтом и художником Алексеем Крученых. Стихотворение Блока трижды публиковалось при жизни автора. Данный экземпляр совпадает с текстом, опубликованным в 1915 году в газете «Утро России».