Петербургскую банду черных риелторов-убийц приговорили к очередным срокам

Суд признал черных риелторов в лице Никамагомеда Каранаева, Расила Мамедризаева и Дмитрия Блохина виновными в совершении убийств двух мужчин и женщины в 2004 и 2005 годах, сообщает пресс-служба городского управления СК России.

По версии следствия, Каранаев не позднее мая 2004 года организовал преступную группу, которая похищала, а затем жестоко расправлялась с малоимущими гражданами в Петербурге и Ленобласти. Это делалось для того, чтобы получить жилплощадь погибших мошенническим путем.

В июле 2004 года Каранаев и Блохин в подъезде одного из домов в городе Пскове задушили жителя Курортного района Петербурга, который перед этим употребил наркотические вещества.

В январе 2005 года лидер банды в квартире одного из домов по улице Маршала Тухачевского ударил местного жителя топором по голове. В сентябре того же года Блохин вместе с Мамедризаевым задушили петербурженку на Лабораторном проспекте.

В итоге суд назначил Каранаеву наказание в виде 19 лет лишения свободы. По совокупности с предыдущим приговором суда — пожизненное лишение свободы в исправительной колонии (ИК) особого режима.

Блохину дали 16 лет лишения свободы, по совокупности с предыдущим приговором он проведет 22 года в ИК строгого режима.

Мамедризаев получил 15 лет лишения свободы, по совокупности с предыдущим приговором — 20 лет в ИК строгого режима. Также с осужденных взыскали штраф в размере 2 млн рублей для компенсации потерпевшим морального вреда.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что суд приговорил петербургского криминального авторитета Владимира Кулибабу к 10 годам колонии.

Андрей Маркелов