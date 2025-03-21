В порту Приморска арестовали нефтетанкер под флагом Островов Кука

В порту Приморска (Ленинградская область) арестован танкер Cindy (ходит под флагом Островов Кука), повредивший причал в результате навала на него. Соответствующие меры на судно по ходатайству ООО «Приморский торговый порт» (ПТП) были наложены Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленобласти. Предварительный размер ущерба оценивается в сумму более 587 млн рублей, следует из материалов дела, размещенных на сайте Арбитража.

Инцидент произошел 15 марта в 12:30 в порту Приморск. В ходе швартовки судно повредило пал П-22 причала № 4, принадлежащего ПТП. Распоряжением капитана порта от 16 марта танкер был задержан на 72 часа, то есть до 19 марта.

В ходатайстве ПТП назвал ответственными за причиненный ущерб судовладельца Anahita Shipping (Британские Виргинские Острова) и оператора Transnavio Shipping (Объединенные Арабские Эмираты). Теперь ПТП до 9 апреля включительно должен подать исковое заявление о возмещении ущерба к иностранным компаниям.

По данным 47news, в Приморск танкер прибыл из индийского порта Парадип-Гарх для загрузки нефтепродуктами (около 100 тысяч тонн). Предполагалось, что после Приморска судно зайдет в Усть-Лугу, а после направится в индийский порт Вадинар.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прогремевшие взрывы в машинном отделении нефтетанкера Koala поставили на простой причал «Усть-Луга Ойл».

Владимир Колодчук