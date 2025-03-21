Полиция провела рейд по местам проживания цыган после ликвидации нарколаборатории

Полиция в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков), провела рейд по местам компактного проживания цыган, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 21 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В общей сложности сотрудники правопорядка проверили около десятка адресов в городе Тосно, поселках Красный Бор и Ульяновка, садоводстве «Торфяник».

В отдел доставили десять мужчин в возрасте от 24 до 68 лет. Служебные собаки правоохранителей в ходе обысков обнаружили у одного из задержанных неустановленные вещества и травматический пистолет с патронами.

Отметим, что рейды у представителей кочевого народа прошли после того, как полицейские ликвидировали нарколабораторию по производству метадона в поселке Новоселье.

Как писал ранее «Ъ-СПб», из незаконного оборота изъяли более 28 кг запрещенного вещества. На месте задержали двоих цыган из Смоленской области, которые арендовали коттедж для организации производства.

Андрей Маркелов