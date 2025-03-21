Паулина Андреева объявила о разводе с Федором Бондарчуком

Петербургская актриса театра и кино Паулина Андреева объявила о разводе с режиссером Федором Бондарчуком в одной из запрещенных социальных сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Мы никогда не были парой, которая допускает людей в свою семью. Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться»,— говорится в совместном заявлении экс-супругов.

Андреева и Бондарчук добавили, что они остаются благодарны друг другу и сохранят теплые чувства. Они не отказываются от совместной работы и планируют вместе воспитывать общего сына Ивана, родившегося в 2021 году.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что господин Бондарчук в декабре 2024 года покинул пост председателя совета директоров АО «Ленфильм», который занимал 12 лет.

Андрей Маркелов