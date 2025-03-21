Смольный изымает землю у «Лахта Центра» для возможного строительства трассы М-32

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти с просьбой изъять для государственных нужд два земельных участка площадью 122 кв. м и 1,97 тыс. кв. м, расположенные на Лахтинском проспекте, 2, корп. 4А и принадлежащие компании АО «Синергия», специализирующейся на строительстве жилых и нежилых зданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

При этом, как пишет «Деловой Петербург», власти Петербурга предлагают выкупить данную недвижимость за 23,63 млн рублей, включая убытки, причиненные собственнику изъятием земли.

Издание предполагает, что данная территория потребуется Смольному для строительства на этом участке трассы М-32 с дополнительным выездом из Лахты и подъездом к «Лахта Центру». Предполагается, что новая дорога соединит будущую магистраль М-49 с Приморским шоссе и позволит быстро добраться до ближайших развязок Западного скоростного диаметра — с Богатырским и Шуваловским проспектами. Этот проект стоимостью 23,8 млрд рублей в настоящий момент реализует АО «ВАД».

В ходе ПМЭФ-2024 АО «Синергия» подписала с петербургскими властями соглашение о намерениях с целью реализации проектов строительства многофункциональных комплексов «Лахта Центр-2» и «Лахта Центр-3», о чем ранее заявлял вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в апреле этого года в Петербурге пройдут общественные слушания по проекту планировки территории под небоскребы «Лахта-2» и «Лахта-3».

Андрей Цедрик