Главные новости за 20 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга разработали законопроект, ограничивающий продажу алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах (МКД) и на прилегающих территориях. Реализацию спиртного в подобных заведениях намерены запретить с 22:00 до 11:00. Такие же временные ограничения действуют для продажи алкоголя в розничных магазинах. Против запретов еще на этапе обсуждения инициативы выступали участники рынка. По их мнению, принятие законопроекта существенно повлияет на барный бизнес в городе: закрыться может около тысячи заведений. Депутаты уверяют, что опасения напрасны: с улиц исчезнут только так называемые наливайки. Подробнее читайте в нашем материале «Наливайки станут нежилыми».

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения заместителю директора СПб ГБУ «Стройкомплект» Георгию Карчаве, обвиняемому в получении взятки в размере 5 млн рублей. Он арестован на срок до 18 мая, сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов. Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. В ведомстве полагают, что сотрудник госучреждения был осведомлен о заключении контрактов по капремонту помещений между СПб ГБУЗ «ГМБ №2» и ООО «БАЛТСТРОЙИНВЕСТ».

Полиция Санкт-Петербурга провела рейд по выявлению нарушений среди электровелосипедистов. К административной ответственности за пять дней привлекли почти 1000 водителей, сообщили в региональном управлении МВД РФ. Проверке подверглись 1,5 тыс. водителей. В порядка 66% случаев электровелосипедисты нарушили правила дорожного движения. Большая их часть оказалась курьерами служб доставки. При этом один из нарушителей стал фигурантом уголовного дела, поскольку попытался дать взятку инспектору ДПС.

В Тосненском районе Ленинградской области в ночь на 20 марта был совершен поджог на подстанции Тельмана. О произошедшем полиции сообщил сотрудник ПАО «Россети Ленэнерго». Работник заявил о взрыве на подстанции. Правоохранители нашли на месте происшествия повреждение сооружения. Сотрудники ведомства установили, что злоумышленники спилили замок на заборе и подожгли ограждение с внутренней стороны подстанции. Далее сработала система защиты, в поселках Тельмана и Ям-Ижора прервалась подача электроэнергии, она была возобновлена в 5:38. При этом оборудование не пострадало.

В Ленинградской области задействовали дроны для обследования сухогруза «Светлый 22», оторвавшегося от причала в поселке имени Свердлова. Беспилотники помогли зафиксировать, что разлива нефтепродуктов нет. Как сообщили в комитете правопорядка и безопасности Ленобласти, мониторинг ситуации с сухогрузом продолжается. Беспилотники помогли изучить обстановку вокруг судна, целостность корпуса которого визуально не нарушена.

В четверг, 20 марта силовики пришли с масштабным рейдом на территорию Апраксина двора в Петербурге. Как рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор города Игорь Потапенко, в проверке принимают участие свыше 500 сотрудников полиции, Росгвардии, органов военного управления, миграционной службы, комитета по контролю за имуществом, комитета имущественных отношений и комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Как рассказал господин Потапенко, помимо изъятия контрафактной продукции, автомобилей и техники, а также сноса незаконных ларьков и построек, силовики проверяют иностранцев на предмет законности их пребывания в стране. В случае же, если гражданство получено, речь идет о постановке на воинский учет, добавил вице-губернатор.

Сотрудники правопорядка задержали начальника отдела по жилищной политике администрации Приозерского муниципального района по подозрению в мошенничестве на сумму около 233 млн рублей, сообщило СУ СК по Ленинградской области 20 марта. Подозреваемая, наделенная полномочиями по закупке жилья для детей-сирот, приобретала квартиры у одних и тех же лиц. Предприниматели покупали недвижимость за полгода до аукциона и перепродавали администрации Приозерского района по завышенной цене.

В Суздале в возрасте 78 лет скончался поэт и драматург Вадим Жук. Печальную новость о смерти известного уроженца Ленинграда сообщила в своем Telegram-канале журналистка Лариса Малюкова. По словам госпожи Малюковой, Вадим Жук умер во время фестиваля анимации «Суздальфест». Он должен был вести церемонию, однако его в последний момент заменили, как отмечает журналистка, «по указанию сверху». «Он сидел в зрительном зале. Сказал: "Не представляешь, как мне больно смотреть на это веселье"»,— поделилась Лариса Малюкова, выразив соболезнования родным и близким покойного.

В 2025 году праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге состоится 28 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Александр Беглов. «Начинаем подготовку к одному из самых зрелищных мероприятий в Петербурге»,— сообщил господин Беглов. Имена артистов, которые будут выступать для выпускников, традиционно будут объявлены позже.

Победителем торгов по имущественному комплексу ОАО «РЖД» на пересечении проспекта Энергетиков и Магнитогорской улицы в Красногвардейском районе Петербурга стало ООО «Магнитогорская». Компания предложила за лот 600,8 млн рублей. На опубликованный протокол торгов 20 марта обратил внимание «Деловой Петербург». Имущественный комплекс РЖД включает в себя железнодорожные пути протяженностью около 2 км, металлический мост через Охту, прожекторные мачты и электросети. Согласно условиям торгов, с новым собственником будет заключен договор субаренды на участки общей площадью 42,7 тыс. кв. м, уточняется в сообщении.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назначил нового капитана национальной команды на следующий товарищеский матч против сборной Замбии. Им стал полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой. Соответствующий пост появился 20 марта в Telegram-канале сине-бело-голубых. «Капитан. Теперь официально»,— гласит краткая запись, сопровождаемая фото Мостового, которого поздравляют партнеры.

По решению мирового судьи участка № 210 Санкт-Петербурга депутат МО «Смольнинское» Павел Смоляк выплатит штраф в размере 5 тыс. рублей за пост в личном Telegram-канале, оскорбляющий замглавы Центрального района. Об этом сообщили 20 марта в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. Согласно материалам дела, пост с оскорблением был опубликован 22 февраля. Личность потерпевшего (-шей) в нем не названа, однако в день нарушения сам господин Смоляк опубликовал еще один пост, где объяснял причины резкой критики в адрес Елены Трофимовой, как раз состоящей в должности заместителя главы Центрального района Петербурге.

Ленинский райсуд Петербурга приговорил Дмитрия Матюшкина, Александра Бочкарева и Александра Петрова, обвиняемых в хищении около 2 млн рублей при благоустройстве сквера на Рижском проспекте, к условным срокам от трех до пяти лет. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города. Фигуранты занимали руководящие должности в ООО «Спортстрой» и ООО «Матис», ранее разрабатывавшем проект благоустройства сквера по адресу Рижский проспект, д. 25, лит. А.