Мундепа оштрафовали за оскорбление замглавы Центрального района в Telegram-канале

По решению мирового судьи участка № 210 Санкт-Петербурга депутат МО «Смольнинское» Павел Смоляк выплатит штраф в размере 5 тыс. рублей за пост в личном Telegram-канале, оскорбляющий замглавы Центрального района. Об этом сообщили 20 марта в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Согласно материалам дела, пост с оскорблением был опубликован 22 февраля. Личность потерпевшего (-шей) в нем не названа, однако в день нарушения сам господин Смоляк опубликовал еще один пост, где объяснял причины резкой критики в адрес Елены Трофимовой, как раз состоящей в должности заместителя главы Центрального района Петербурге.

«Тон, конечно, выбрал не самый лучший, но ситуация в Центральном районе доведена до критического состояния, посему, скажем так, чрезмерная импульсивность — единственная возможность достучаться до ледяных сердец»,— написал муниципальный депутат в публикации.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что священника-иноагента Григория Михнова-Вайтенко оштрафовали в Петербурге за репост материала СМИ-иноагента без соответствующей маркировки.

Артемий Чулков