Беспилотники задействовали в Ленобласти для обследования сухогруза «Светлый 22»

В Ленинградской области задействовали дроны для обследования сухогруза «Светлый 22», оторвавшегося от причала в поселке имени Свердлова. Беспилотники помогли зафиксировать, что разлива нефтепродуктов нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет правопорядка и безопасности Ленобласти Фото: Комитет правопорядка и безопасности Ленобласти

Как сообщили в комитете правопорядка и безопасности Ленобласти, мониторинг ситуации с сухогрузом продолжается. Беспилотники помогли изучить обстановку вокруг судна, целостность корпуса которого визуально не нарушена.

Информация об инциденте с сухогрузом «Светлый 22» появилась поздним вечером 19 марта. На его борту находились два человека. Судно остановилось в ледяных тросах у правого берега Невы. К месту происшествия тогда отправилось аварийно-спасательное формирование Всеволожского района.

Татьяна Титаева