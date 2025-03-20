Обвиняемого в получении взятки замдиректора СПб ГБУ «Стройкомплект» арестовали

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения заместителю директора СПб ГБУ «Стройкомплект» Георгию Карчаве, обвиняемому в получении взятки в размере 5 млн рублей. Он арестован на срок до 18 мая, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. В ведомстве полагают, что сотрудник госучреждения был осведомлен о заключении контрактов по капремонту помещений между СПб ГБУЗ «ГМБ №2» и ООО «БАЛТСТРОЙИНВЕСТ». Следуя корыстным побуждениям, Карчава выдвинул заместителю технического директора больницы требование о передаче от гендиректора компании-подрядчика взятки в 5 млн рублей. За эту сумму замдиректора «Стройкомплекта» обещал обеспечение беспрепятственного прохождения технического надзора и приемку выполненных исполнителем работ.

Посредник донес гендиректору комапнии требование Карчавы. Передача денег прошла 17 марта в ТРК «Шкиперский молл», она была осуществлена в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Из всей суммы 4,9 млн рублей были муляжом. Обвиняемый был задержан на месте сотрудниками УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Татьяна Титаева