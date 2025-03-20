Суд вынес приговор обвиняемым в хищении средств при благоустройстве сквера на Рижском

Ленинский райсуд Петербурга приговорил Дмитрия Матюшкина, Александра Бочкарева и Александра Петрова, обвиняемых в хищении около 2 млн рублей при благоустройстве сквера на Рижском проспекте, к условным срокам от трех до пяти лет. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Фигуранты занимали руководящие должности в ООО «Спортстрой» и ООО «Матис», ранее разрабатывавшем проект благоустройства сквера по адресу Рижский проспект, д. 25, лит. А.

Согласно материалам дела, в январе-ноябре 2022 года фигуранты, находясь в составе группы лиц, по предварительному сговору похитили около 2 млн рублей, выделенных на выполнение работ по комплексному благоустройству сквера. Для этого обвиняемые предоставили в управление по благоустройству Адмиралтейского района подложный договор между компаниями «Матис» и «Спортстрой» с завышенной стоимостью работ.

Суд назначил Матюшкину четыре года условно с испытательным сроком в 5 лет, Бочкареву и Петрову – по три года условно с испытательным сроком в 4 года.

Ранее к условному сроку приговорили замглавы Адмиралтейского района Игоря Комарова, получившего от руководителя ООО «Матис» взятку в размере 1,25 млн рублей за заключение контракта по благоустройству сквера на Рижском проспекте с этой компанией и непринятие мер в случае выявления нарушений при выполнении работ.

Подробнее об этом — читайте в материале «Ъ-СПб» «Утративший пост чиновник остался на свободе».

Артемий Чулков