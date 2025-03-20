Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой назначен новым капитаном сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назначил нового капитана национальной команды на следующий товарищеский матч против сборной Замбии. Им стал полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой. Соответствующий пост появился 20 марта в Telegram-канале сине-бело-голубых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Март 2025 г. Россия, Москва Товарищеский матч по футболу между сборными командами России и Гренады на стадионе "ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина". Игрок сборной России Андрей Мостовой (слева) и игрок сборной Гренады Кимрон Маршалл (справа) во время матча.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Март 2025 г. Россия, Москва Товарищеский матч по футболу между сборными командами России и Гренады на стадионе "ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина". Игрок сборной России Андрей Мостовой (слева) и игрок сборной Гренады Кимрон Маршалл (справа) во время матча.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Капитан. Теперь официально»,— гласит краткая запись, сопровождаемая фото Мостового, которого поздравляют партнеры.

Напомним, что на предыдущий матч с Гренадой сборную России в качестве капитана выводил на поле бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба, который побил рекорд по голам за национальную команду.

Товарищеский матч против Замбии российская команда проведет во вторник, 25 марта.

Подробнее о прошедшем матче и рекорде Артема Дзюбы — в материале «Ъ» «Сборная России сыграла на разрыв Гренады».

Андрей Цедрик