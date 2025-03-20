Собак предлагают перевести на гособеспечение

Создать государственные приюты для безнадзорных животных в каждом регионе РФ предложил сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов. Он считает, что госконтроль позволит решить существующие проблемы, а финансирование можно найти при наличии политической воли. По словам сенатора, его предложения основаны на информации о неблагополучном положении с исполнением закона «Об ответственном обращении с животными» в Ульяновской области и ряде других регионов. Между тем депутаты Ульяновской области, несмотря на наличие системных проблем, похвалили отчет регионального агентства ветеринарии и признали его работу надлежащей. Зоозащитники считают, что госприюты при должном финансировании действительно могут решить проблему, но не уверены, что регионы пойдут на это. Эксперты поддерживают инициативу о госприютах, но считают, что это проблему не решит. Они полагают, что необходимо в первую очередь снижать численность безнадзорных животных, устанавливая жесткую ответственность граждан за своих питомцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты считают, что госприюты помогут, но проблему не решат, пока власти регионов не обеспечат учет собак и ответственность граждан

Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Эксперты считают, что госприюты помогут, но проблему не решат, пока власти регионов не обеспечат учет собак и ответственность граждан

Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Член Совета федерации от Ульяновской области Айрат Гибатдинов выступил с инициативой создать в каждом субъекте РФ государственные приюты для безнадзорных животных. Это предложение он направил министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову (копия документа имеется в распоряжении редакции), о чем сообщил в среду в своем Telegram-канале.

В обращении к министру сенатор отмечает, что проблема безнадзорных животных «остро стоит во многих субъектах РФ», «ежегодно в разных субъектах РФ происходят трагедии», но «далеко не во всех субъектах существуют государственные и муниципальные приюты для бездомных животных», а выполнение ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск) негосударственными организациями и предпринимателями «создает риск невозможности контролировать численность таких животных, а также следить за эффективностью использования выделяемых бюджетных средств». Сенатор просит министра рассмотреть возможность внедрения государственных пунктов временного содержания и приютов для бездомных животных на территории каждого региона и сообщить позицию ведомства по этому поводу

В беседе с «Ъ» господин Гибатдинов пояснил, что если наладить в каждом регионе такую инфраструктуру, то бездомные собаки уже не будут плодиться, и начнется естественная убыль. «Да, потребуются определенные затраты, но в перспективе, лет через пять, популяция бездомных животных значительно снизится естественным и гуманным образом», — сказал сенатор. Он отметил, что «если захотеть, то найти деньги можно, нужна лишь политическая воля».

По словам сенатора, он давно следит за исполнением требований федерального закона №498 «Об ответственном обращении с животными», и его выводы основаны во многом на неблагополучной ситуации в этой сфере в Ульяновской области.

Между тем в четверг, 20 марта, на заседании комитета по аграрной и продовольственной политике депутаты заслушивали отчет главы регионального Агентства ветеринарии Нины Пелевиной и признали деятельность агентства надлежащей. Ни одного вопроса по проблемам, связанным с ОСВВ, у депутатов не было, сама госпожа Пелевина заявила в отчете, что «все целевые показатели выполнены своевременно и в полном объеме».

Зоозащитник Наталия Лазарева считает, что в части деятельности по обращению с безнадзорными животными работу Агентства ветеринарии можно признать только неудовлетворительной. По ее словам, депутатам следовало бы задать вопросы по проблемам, которые постоянно поднимаются зоозащитниками: почему до сих пор есть ряд нестыковок региональной нормативно-правовой базы с федеральным законодательством в сфере обращения с животными, почему отсутствуют конкретные документы, определяющие порядок вакцинации безнадзорных животных, по какой причине отсутствует должное финансирование ОСВВ в Ульяновске и ряде других муниципальных образований, почему не решается вопрос финансирования и создания в регионе инфраструктуры государственных и муниципальных приютов и т.д. Ее в этом поддерживают руководитель волонтерского движения «Вверх», зоозащитник Артем Зайцев и зампред Общественной палаты Ульяновской области Владимир Малинин, отмечающие, что депутатам также следовало задать вопросы, почему до сих пор агентство не организовало учет домашних животных, что положено выполнить по федеральным требованиям.

Ульяновские зоозащитники поддерживают предложение сенатора о госприютах, но отмечают, что при этом должны продолжить работу в сфере ОСВВ и негосударственные приюты, отвечающие требованиям федерального законодательства, «чтобы сохранялась здоровая конкуренция». «Я уже много лет направляю депутатам заксобрания свои предложения о необходимости выделения средств на создание государственных и муниципальных приютов, но в ответ получаю молчание»,— говорит Наталия Лазарева. По мнению Артема Зайцева, «если будет действительно создана государственная инфраструктура приютов, обеспечивающих ОСВВ, то это будет хорошее дело». «Но только организация приютов проблему не решит. Большинство проблем — от животных, имеющих хозяев, остающихся на самовыгуле, и чтоб этого не было, надо вводить регистрацию животных — закрывать кран, чтобы не текла вода, а не строить новые ванны», — добавил господин Зайцев. Владимир Малинин считает, что создание госприютов возможно, «это не какие-то сумасшедшие деньги», «на приют на 100 собак потребуется порядка 30 млн руб.», «но это вряд ли реально: федералы переложат заботу на плечи регионов, а те скажут, что денег нет».

Зампред профильного комитета Госдумы Владимир Бурматов сказал «Ъ», что если создать госприюты, «то это серьезно помогло бы региону». По его словам, около четырех лет назад он сам предлагал это федеральному Минприроды «и даже получил на это согласие», «но дальше дело не пошло». «Но даже государственные приюты проблему окончательно не решат. Сколько бы их ни создали, они все равно будут переполнены. Решать надо с корня проблемы — сократить количество животных, которые множатся, попадая на улицу от своих хозяев. А для этого нужна регистрация с последующими жесткими штрафами, а она введена только в трети субъектов РФ, остальные две трети регионов этот процесс игнорируют»,— сказал господин Бурматов.

Сергей Титов, Ульяновск