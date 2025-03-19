Один человек погиб и пятеро ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 57 боеприпасов и 19 беспилотников. В результате один человек погиб и пятеро пострадали. Разрушения получили три частных домовладения и пять автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Валуйском округе поселок Уразово, села Долгое, Карабаново и Кукуевка попали под удар восьми дронов, пять из которых подавили. Сегодня ночью из-за сброса взрывных устройств с БПЛА в Карабанове были повреждены частный дом и две надворные постройки.

В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Старый обстреляли с помощью 11 боеприпасов. В первом населенном пункте пострадали частный дом и надворная постройка.

В Грайворонском округе поселок Горьковский атаковали десятью артснарядами. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе поселок Красная Яруга, села Графовка, Колотиловка и Репяховка обстреляли с помощью 24 боеприпасов и одного БПЛА. В райцентре погиб боец подразделения «Орлан». За сутки в муниципалитете пострадали четыре человека: трое подорвались на взрывном устройстве, находясь в служебном автобусе, еще один, боец теробороны, был ранен при атаке FPV-дрона. Всех их после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение. Также в районе повреждены два автобуса, легковой автомобиль и два соцобъекта.

В Ракитянском районе по селам Илек-Кошары и Святославка ударили с помощью двух боеприпасов и одного беспилотника. Мирная жительница пострадала в результате атаки FPV-дрона на легковушку на дороге Святославка — Ракитное. Она находится в горбольнице №2 в облцентре, состояние оценивается как средней степени тяжести. Также разрушения получили два автомобиля.

В Шебекинском округе села Вознесеновка, Муром и Ржевка обстреляли с помощью шести боеприпасов и девяти БПЛА, шесть из которых подавили. Сегодня ночью в селе Муром вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал частный дом.

Сутками ранее ВСУ ударили по 14 муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 37 боеприпасов и 140 беспилотников. В результате были ранены три человека, установлен ряд разрушений.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова