Три человека были ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 37 боеприпасов и 140 беспилотников. В результате были ранены три человека, разрушения получили пять частных домовладений и пять автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Над Белгородом система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. В результате падения его обломков пострадал 18-летний парень. Он находится в реанимации горбольницы №2 в стабильно тяжелом состоянии. Поврежден автомобиль.

В Белгородском районе по поселкам Дубовое, Комсомольский, Разумное, селам Ближнее, Красный Хутор, Нечаевка, Репное, Ясные Зори и хутору Церковный ударили с помощью боеприпаса и 22 БПЛА, 21 из которых сбили. В селе Ясные Зори мирный житель подорвался на мине «Колокольчик». Он лежит в горбольнице №2 в облцентре, находится в тяжелом состоянии. Разрушения установлены в частном доме, автомобиле и на производственном предприятии.

В Борисовском районе села Зозули и Цаповка атаковали с помощью четырех дронов, один из которых ликвидировали. Обошлось без последствий.

В Валуйском округе села Борки, Долгое, Тулянка и хутор Леоновка попали под удар восьми БПЛА, шесть из которых уничтожили. На хуторе повреждено ограждение частного домовладения.

В Волоконовском районе села Новое, Тишанка и хутор Давыдкин обстреляли с помощью двух боеприпасов и двух беспилотников, один из которых сбили. В селе Тишанка пострадал соцобъект.

В Грайворонском округе села Безымено, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино атаковали с помощью 11 боеприпасов и семи дронов, один из которых ликвидировали. Последствий не установлено.

Над Губкинским городским округом и Ивнянским районом сбили по одному беспилотнику. Пострадавших и разрушений нет.

Над Корочанским районом ликвидировали четыре БПЛА, над Красногвардейским — три. Также обошлось без последствий.

В Краснояружском районе по поселкам Задорожный, Красная Яруга, Прилесье, Степное, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Староселье, Теребрено и хутору Фищево ударили с помощью 29 снарядов и 49 беспилотников, 12 из которых сбили. В районе поселка Степное FPV-дрон атаковал грузовик — пострадал мирный житель. Он находится в городской больнице №2 в облцентре в состоянии средней степени тяжести. Транспортное средство повреждено. В поселке Красная Яруга разрушения получили грузовой вагон, легковой автомобиль, линия электропередачи, на хуторе Фищево — грузовик.

Над Прохоровским районом система ПВО уничтожила 13 дронов. Последствий нет.

Ракитянский район атаковали три БПЛА, два из которых ликвидировали. Пострадавших и повреждений не установлено.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутор Панков атаковали с помощью пяти боеприпасов и 22 беспилотников, 20 из которых уничтожили. В селе Новая Таволжанка пострадали частный дом и надворная постройка. Сегодня ночью в селе Муром из-за сброса взрывного устройства с БПЛА были повреждены два частных дома.

Сутками ранее ВСУ обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 33 боеприпасов и 57 БПЛА. Никто не пострадал, зафиксирован ряд разрушений.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова