Белгородец серьезно пострадал при атаке БПЛА

Система ПВО сбила ряд беспилотников над Белгородом и Белгородским районом. В результате пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавших попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 в облцентре. У одного из них травматическая ампутация кисти, у второго — предплечья.

В поселке Комсомольский Белгородского района вследствие падения обломков БПЛА пробита кровля частного дома.

Информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы.

UPD: по уточненной информации, в Белгороде пострадал один человек — 18-летний парень. У него минно-взрывная травма и травматическая ампутация правой руки на уровне предплечья. Сейчас медики проводят ему операцию, состояние оценивается как тяжелое.

Алина Морозова