«Разработка отечественного производителя остается одной из самых легких в классе»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об изделиях, которые начала изготавливать аэрокосмическая компания «Бюро 1440».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БЮРО 1440 Фото: БЮРО 1440

«Бюро 1440» запустило первую в России автоматизированную линию по производству космических солнечных батарей. О событии вендор сообщил аккурат в годовщину. Как раз 17 марта, ровно 67 лет назад, на земную орбиту был отправлен Vanguard 1 — металлический шар размером примерно с грейпфрут, оснащенный первыми в истории солнечными батареями. Они выдавали всего несколько мВт, как небольшая светодиодная лампочка, но при этом проработали целых шесть лет.

Текущая разработка отечественных инженеров при полной массе солнечной батареи в сборе менее 50 кг выдает около 3 кВт. Для сравнения: американская компания Vast планирует в следующем году запуск первой коммерческой станции Haven-1, на борту которой будут солнечные батареи, обеспечивающие экипаж из четырех человек. Мощность этих элементов в три раза меньше — 1 кВт. Разработка отечественного производителя при этом остается одной из самых легких в классе, заверили создатели.

Заявленная суммарная годовая мощность изделий превысит 750 кВт. Конвейер способен быстро адаптироваться под изменения конструкции или, например, под иные требования к энергопотреблению благодаря первому в России полному циклу изготовления солнечной батареи космического назначения, подчеркнули в «Бюро 1440». Также представители отечественной аэрокосмической компании похвастали, что их роботизированный комплекс сам формирует сбалансированные по току фотоэлектрические генераторы и так же автоматически отбраковывает некачественные элементы.

Производство солнечной батареи для спутника — задача куда сложнее, чем создание таких же устройств для использования на Земле. В основном потому, что последние не требуют серьезных ограничений по габаритам и конструкции. Варианты для космоса должны складываться, чтобы прятаться от набегающего потока воздуха во время взлета ракеты, выдерживать перегрузки, вибрации и космическую радиацию. К тому же есть определенные ожидания эффективности. Например, кремниевые элементы, которые применяют в солнечных электростанциях на Земле, превращают в электричество не больше 18% энергии электромагнитного излучения Солнца. Показатель же обычного космического фотопреобразователя с тремя каскадами составляет уже 30%.

По информации аналитиков Market Research Intellect, рынок космических солнечных элементов до 2031-го будет расти с темпом около 10% ежегодно. И к указанному сроку почти удвоится, достигнув $2,5 млрд.

Александр Леви