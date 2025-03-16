Суд арестовал сына экс-замглавы Брянской области Тимошенко по делу о взятке

Советский райсуд Брянска по ходатайству регионального управления Следственного комитета России (СКР) заключил под стражу Антона Тимошенко, который является сыном бывшего вице-губернатора Сергея Тимошенко. Как сообщили в суде, в СИЗО ему предстоит пробыть как минимум до 13 мая.

Антона Тимошенко обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). По версии СКР, в 2020–2021 годах через него предприниматели передали на тот момент вице-губернатору Сергею Тимошенко часть взятки в размере 4 млн руб. за общее покровительство при заключении государственных контрактов.

Самого Сергея Тимошенко задержали в пятницу, 14 марта. На следующий день суд по ходатайству следствия также заключил его под стражу. Господину Тимошенко предъявлено обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

В данный момент обвиняемыми по уголовным делам выступают еще три бывших вице-губернатора Брянской области. В столичном СИЗО находится экс-заместитель главы региона Александр Петроченко, которого обвиняют в получении взятки в 20 млн руб. Кроме того, за коррупцию в Брянске судят бывших вице-губернаторов Татьяну Кулешову и Елену Егорову.

Сергей Толмачев, Воронеж