Бывшего брянского замгубернатора задержали за взятку

Управление Следственного комитета РФ по Брянской области возбудило уголовное дело о взятке в отношении Сергея Тимошенко, который в 2019–2021 годах работал заместителем местного губернатора. Как сообщили в ведомстве, сейчас бывшего чиновника задержали и доставляют на допрос. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Брянской области Фото: Правительство Брянской области

По версии следствия, в 2019–2021 годах Сергей Тимошенко, курировавший строительство и капитальный ремонт в регионе, через посредников получил от предпринимателей более 4 млн руб. Деньги предназначались за покровительство при реализации госконтрактов на строительство спортивно-оздоровительных комплексов в Бежицком и Фокинском районах Брянска и на капремонт многоквартирного дома по улице Гагарина в городе Фокино. В основу уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (до 15 лет лишения свободы) легли материалы региональных управлений ФСБ и МВД.

Сергею Тимошенко 59 лет. Он родился 31 мая 1965 года в Гродненской области Республики Беларусь. После службы в армии работал на местном Осиповичском заводе железобетонных конструкций. Позже Сергей Тимошенко переехал в Брянскую область, где сначала был заместителем гендиректора по капитальному строительству Клинцовского завода силикатного кирпича, а позже стал заместителем гендиректора по капитальному строительству ОАО «Брянскоблгаз». В 2012–2016 годах он в качестве топ-менеджера группы компаний «Инвэнт» участвовал в строительстве спорткомплекса «Лужники», после этого работал в столичной строительной компании АО «Новый поток».

Сергей Толмачев, Воронеж