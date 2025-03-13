Трамп: если Россия согласится временно прекратить огонь, конфликт не продолжится

Если Кремль согласится временно прекратить огонь на Украине, это приведет к полному завершению конфликта, считает президент США Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Надеюсь, Россия пойдет на сделку. Если она состоится, я действительно верю, что больше не будет стрельбы»,— сказал он во время общения с журналистами в Белом доме.

Если же российские власти не согласятся на временное прекращение огня, это будет разочарованием для всего мира, отметил президент.

Украина на переговорах с США в Саудовской Аравии согласилась на прекращение огня, которое должно продлиться 30 дней. Делегации договорились сформировать переговорные группы и немедленно начать консультации по установлению «прочного мира, который обеспечит долгосрочную безопасность» страны.

Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков назвал возможное соглашение «временной передышкой для украинских военных», а также заявил, что его необходимо доработать с учетом интересов России. По словам президента Владимира Путина, «Россия поддерживает 30-дневное перемирие» и всячески приветствует идею закончить конфликт мирными средствами. Но есть нюансы, сказал президент.

Подробности — в материале «Ъ» «За перемирие, но есть нюанс».