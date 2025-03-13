Трамп: в контексте урегулирования на Украине обсуждается будущее Запорожской АЭС

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках урегулирования российско-украинского конфликта обсуждается и будущее Запорожской АЭС, расположенной на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Атомная станция перешла в российскую собственность в октябре 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Тут замешана электростанция, знаете ли, очень большая электростанция. Кто получит электростанцию, а кто получит то и это и так далее»,— сказал Дональд Трамп журналистам перед началом переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте.

Запорожская АЭС расположена близ Энергодара на левом берегу Днепра и состоит из шести энергоблоков, каждый из которых находится в состоянии холодного останова. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года, вскоре после начала военной операции на Украине. Она находится под управлением АО «Росэнергоатом», входящего в электроэнергетический дивизион «Росатома».

Сегодня, 13 марта, Международное агентство по атомной энергии назвало очевидной нестабильность ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции. Группа экспертов агентства сообщила, что «почти каждый день слышала взрывы на разном расстоянии от объекта».

Лусине Баласян