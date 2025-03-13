Трамп назвал заявления Путина по перемирию многообещающими, но неполными

Президент США Дональд Трамп отметил, что заявления президента России Владимира Путина по урегулированию российско-украинского конфликта были многообещающими, но неполными. Если Россия не согласится на прекращение огня, это станет «большим разочарованием для мира», сказал американский президент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Путин выступил с очень многообещающим заявлением»,— сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме перед переговорами с генсеком НАТО Марком Рютте. «Я бы с удовольствием встретился с ним (Владимиром Путиным.— ''Ъ'') и поговорил, но нам нужно побыстрее с этим покончить. В это самое время у нас есть люди, которые ведут дискуссии в России. У нас там есть представители — Стив Уиткофф и другие. И они сейчас ведут очень серьезные дискуссии»,— сказал американский президент.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложением о прекращении огня на Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. В предложении о перемирии необходимо учесть несколько нюансов, отметил президент, в том числе кто будет гарантировать выполнение условий режима прекращения огня и не допустит перевооружения Украины в период перемирия.

Подробнее о развитии ситуации — в материале «Ъ» «Март. Мир. Трамп».

Лусине Баласян