Трамп назвал заявления Путина по перемирию многообещающими, но неполными
Президент США Дональд Трамп отметил, что заявления президента России Владимира Путина по урегулированию российско-украинского конфликта были многообещающими, но неполными. Если Россия не согласится на прекращение огня, это станет «большим разочарованием для мира», сказал американский президент.
Дональд Трамп
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
«Путин выступил с очень многообещающим заявлением»,— сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме перед переговорами с генсеком НАТО Марком Рютте. «Я бы с удовольствием встретился с ним (Владимиром Путиным.— ''Ъ'') и поговорил, но нам нужно побыстрее с этим покончить. В это самое время у нас есть люди, которые ведут дискуссии в России. У нас там есть представители — Стив Уиткофф и другие. И они сейчас ведут очень серьезные дискуссии»,— сказал американский президент.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложением о прекращении огня на Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. В предложении о перемирии необходимо учесть несколько нюансов, отметил президент, в том числе кто будет гарантировать выполнение условий режима прекращения огня и не допустит перевооружения Украины в период перемирия.
Подробнее о развитии ситуации — в материале «Ъ» «Март. Мир. Трамп».